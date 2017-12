Brasileiro da NBA mostra habilidade com duas bolas de basquete ao mesmo tempo

Apesar de jovem, Raulzinho já é uma verdadeira realidade no basquete brasileiro. O armador, de 24 anos, é um dos principais jogadores da seleção e também é bastante importante no Utah Jazz, time em que atua na NBA. E a sua moral é tanta que ele deu um show de habilidade com duas bolas ao mesmo tempo no aquecimento para o duelo contra o Golden State Warriors, nesta quinta-feira.

Mesmo com a inspiração de Raulzinho, que anotou cinco pontos em 13 minutos em quadra, o Utah Jazz não foi páreo para os atuais vice-campeões da liga, que têm o estrelado time com Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Kevin Durant, e que também contam com o brasileiro Anderson Varejão.