Brasileiro joga hoje nos Estados Unidos contra outras promessas do basquete

O jovem Felipe dos Anjos, de 18 anos e 2,18m de altura, é a esperança brasileira no Nike Hoop Summit, evento que acontece na noite desta sexta, 7, em Portland, nos Estados Unidos.

O atleta, que atualmente joga na Espanha, foi convocado para atuar na seleção do mundo de jogadores com menos de 19 anos de idade. A equipe de Felipe joga contra a seleção dos Estados Unidos da mesma idade.

O evento reúne candidatos ao Draft da NBA, quando jovens atletas são recrutados para atuar em times da liga americana.

Em entrevista ao Globo Esporte, Felipe demonstra tranquilidade quanto ao momento de sua carreira.

"É impossível não ver as cotações do Draft, mas não deixo isso me afetar. Tenho que fazer uma coisa de cada vez. O que tiver de ser, será", disse.

Real Madrid's Felipe Dos Anjos (on loan with Oviedo in LEB Gold) goes 8/10 on mid-range baseline Js #HoopSummit pic.twitter.com/F2tc3d2NGH — Austin Green (@LosCrossovers) 6 de abril de 2017