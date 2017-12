Calouro fecha com Warriors por R$ 11,6 milhões e faz 'chover' dinheiro em festa

O Golden State Warriors não tinha escolha no Draft, realizado na ultima quinta-feira. Mas o atual campeão da NBA pagou US$ 3,5 milhões de dólares (R$ 11,6 milhões, na cotação atual) pelos direitos de Jordan Bell, selecionado pelo Chicago Bulls como a 38ª escolha. Ano passado, a franquia da Califórnia também se reforçou com a 38ª escolha, ao contratar Patrick McCaw do Milwaukee Bucks.

Durante o draft, o ex-Oregon Ducks fez uma festa com sua família e amigos em Long Beach. E quando os Bulls chamaram seu nome, começaram a voar notas de dólares pela sala.

A primeira escolha na seleção foi feita pelo Philadelphia 76ers, que escolheu Markelle Fultz, da Universidade de Washington. Os Sixers ficaram com o cobiçado jogador depois de uma troca com o Boston Celtics, que passou a ser o terceiro da lista e pegou Jayson Tatum, de Duke. O segundo time a escolher foi o Los Angeles Lakers, que acertou com Lonzo Ball. Os brasileiros Georginho e Mogi, ambos do Paulistano, não foram selecionados e assim passam a ser agentes livres, assim como todos os brasileiros nascidos em 1995.