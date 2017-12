Camisa da NBA de Oscar Schmidt vendida no Brasil é entregue com nome errado

O 'mão santa' Oscar Schmidt nunca chegou a defender o Brooklyn Nets, de Nova York, na década de 1980. Na época, mais precisamente em 1984, ele chegou a ser 'draftado' (inscrito) na NBA, mas não atuou de fato pela equipe, num processo relativamente comum. Mesmo assim, Oscar, a torcida dos Nets e a legião de fãs ao redor do mundo foram presenteados com uma edição especial da camisa da equipe, com o nome do jogador brasileiro. Posta à venda pela internet, esgotou em menos de 24 horas, aqui e nos Estados Unidos.

Mas houve um probleminha: quem comprou no Brasil, recebeu com o nome errado. A camisa com o número 14, que custava R$ 159, chegou com um 'i' a mais - Schimidt, em vez de Schmidt, segundo informações do UOL Esporte. A empresa responsável pelas vendas da edição especial da regata, a Netshoes, admitiu o erro e informou que já está procurando quem comprou a peça, individualmente, para providenciar a entrega de uma nova ou a devolução do valor.

Recentemente, Oscar recebeu uma homenagem da equipe no Barclays Center, em Nova York, antes de uma partida do Brooklyn Nets, pela NBA, e disse ter vivido uma 'raríssima felicidade' na ocasião..