Camisa de Curry usada em final da NBA é vendida por quase R$ 500 mil em leilão

Stephen Curry sequer foi o grande nome do Golden State Warriors nas finais da NBA, contra o Cleveland Cavaliers. Porém, o armador ainda está com grande moral com a torcida. Tanto é que a camisa usada por ele no jogo 3 da grande decisão foi arrematada por nada menos do que US$ 135.060, aproximadamente R$ 446 mil. Com isso, Curry se tornou o dono da camisa usada em jogo mais cara da história.

Anteriormente, em um site especializado em leilão de camisas da NBA, o valor mais caro já pago era pela roupa suada por Kobe Bryant, histórico jogador do Los Angeles Lakers, em seu último All-Star Game da carreira. Ela foi arrematada por US$ 100.040 (R$ 330 mil) no ano passado.

No mesmo leilão, a camisa usada por LeBron James neste mesmo jogo foi negociada por por US$ 92.020 (R$ 304 mil). Na ocasião, o astro dos Cavaliers terminou como cestinha do confronto com 39 pontos, 11 rebotes e nove assistências. Em terceiro lugar ficou a de Durant, com o valor de US$ 71.260 (R$ 235 mil).