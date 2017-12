Campanha na web faz 'pereba' ser o 8º mais votado para jogo de estrelas da NBA

O All-Star Game da NBA costuma ser um verdadeiro desfile de craques, já que o intuito é escolher os melhores jogadores da liga e colocá-los para um confronto entre o Leste e o Oeste. Se depender da escolha do público, porém, a edição de 2017 terá pelo menos um jogador que não faz por merecer. Trata-se de Zaza Pachulia, mero coadjuvante no supertime do Golden State Warriors, mas que, de acordo com a parcial de votos divulgada nesta quinta-feira, já teve seu nome citado mais de 820 mil vezes, sendo o oitavo jogador mais escolhido até o momento.

Lenda Zaza Pachulia no All Star cada vez uma realidade #nbanasporttv — Ricardo Pinto (@Ritxa) 12 de janeiro de 2017

Você deve estar se perguntando: como pode um jogador que em 14 anos de liga nunca teve grande destaque e tem média de cerca de 5 pontos por jogo estar tão bem entre os fãs? É muito simples! No ano passado, o presidente da Geórgia, país de origem de Pachulia, utilizou seu Twitter para fazer um apelo e pedir votos ao jogador, que na época estava no Dallas Mavericks, ir ao All-Star Game. A campanha foi levada adiante pelo cantor Bera Ivanishvili, bastante popular na Europa e também pelo youtuber Hayes Grier, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Twitter.

When you see how many All-Star votes Zaza Pachulia got pic.twitter.com/sl46yzc8op — Fanly (@fanly) 5 de janeiro de 2017

A mobilização quase fez com que Pachulia fosse convocado para o jogo no ano passado, mas parece que está ainda mais forte esse ano e faz com que ele supere jogadores do quilate de Kawhi Leonard e Anthony Davis, consideradas estrelas da NBA. Apesar do apoio maciço que tem dos fãs, a presença do jogador da Geórgia no fim de semana das estrelas ainda é uma incógnita, pois em 2017, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos, a votação popular terá 50% de peso. O voto de todos os jogadores valerá 25% e os outros 25% virão de um painel de jornalistas que cobrem a liga.