Campeã do UFC 'nocauteia' mascote dos Nuggets em intervalo de jogo da NBA

Convidada especial do "UFC: Shevchenko x Peña", que será realizado em Denver neste sábado, Joanna Jedrzejczyk aproveitou o tempo livre na cidade para assistir a um jogo do time local da NBA: o Denver Nuggets. Durante o intervalo da partida, o leão Rocky (mascote do time) apareceu com um par de luvas douradas e desafiou a campeã dos pesos-palhas do UFC para um duelo. A polonesa entrou na brincadeira, mas não facilitou para o adversário. Mostrando a velocidade dos seus punhos, Jedrzejczyk "nocauteou" o mascote com um cruzado de direita.

Apesar da derrota de seu mascote, o Denver Nuggets venceu o Phoenix Suns por 120 a 127. Os dois times se enfrentam novamente neste sábado. Com 20 vitórias e 25 derrotas, os Nuggets estão na oitava colocação da Conferência Oeste, liderada pelo Golden State Warriors.