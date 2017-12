Campeão da NBA torra R$ 308 milhões e hoje dá aulas de educação financeira

Depois de decretar falência por ter perdido os mais de US$ 108 milhões (R$ 308 milhões) que acumulou em salários e premiações ao longo de sua carreira, o ex-ala pivô do Miami Heat e do Boston Celtics Antoine Walker, hoje com 40 anos de idade, campeão da NBA em 2006, vem dando aulas a jovens jogadores sobre como não fazer o mesmo, e investir o dinheiro obtido no esporte.

Segundo informações do portal UOL, com base em reportagem do jornal USA Today, Walker disse que ajudou muita gente e colocou parte do dinheiro ganho como investimento no setor imobiliário, o que levou a sua derrocada financeira.

"Tive um estilo de vida muito bom cuidando não só de mim, mas também de meus irmãos e irmãs. Sou o mais velho dos seis, então vi minha mãe nos criar sozinha. Tenho dois filhos, e trouxe os amigos para a jornada também", disse o ex-jogador ao jornal. E não foi só isso. Ele também ajudou amigos. "Tinha um grupo de amigos, sete ou oito que cresceram no mesmo bairro que eu. Eu meio que levei eles nessa jornada pela NBA comigo e me certifiquei de que eles também aproveitassem os frutos do meu trabalho", afirmou.

Além de tudo isso, Walker gastou muito com roupas e carros e empenhou o dinheiro para obter empréstimos e financiar imóveis. Ficou sem ter como pagar por causa da recessão.

Depois de ser obrigado a decretar falência e passar alguns anos nessa situação, em 2013 Walker conseguiu saldar as dívidas e, desde então, trabalha em um programa de educação financeira direcionado a jovens atletas - e evitar que eles cometam o mesmo erro, de torrar uma fortuna.