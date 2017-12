Carmelo Anthony dá carro de presente a jovem com câncer raro

Momentos antes da partida entre New York Knicks e Boston Celtics, no Madison Square Garden, neste domingo de Natal, Carmelo Anthony fez um bonito gesto de caridade. O ala do time de Nova York deu um carro de presente a Jarell Lara, de 17 anos, que terminou recentemente um tratamento de 18 meses de quimioterapia para combater uma forma rara de câncer, chamada Histiocitose de células de Langerhans. Jarell estava acompanhado de sua família quando recebeu a chave do carro das mãos de Carmelo.

"Isso é mais que esportes... Fazer uma família feliz, fazer um sonho se tornar realidade, dar a eles um dia de felicidade", declarou o jogador à ESPN dos Estados Unidos. A doação do automóvel foi feita pela fundação do próprio Carmelo Anthony, a Garden of Dreams, em conjunto com a montadora sul-coreana Kia.