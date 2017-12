Um dos principais arremessadores da NBA na atualidade, Carmelo Anthony já está se encaminhando para a parte final da carreira, aos 32 anos. Talvez por isso ele já tem ensinado o filho a aprender alguns de seus movimentos.

A esposa do ala do New York Knicks, LaLa Anthony, publicou nas redes sociais um vídeo do experiente jogador demonstrando como afastar a marcação quando se tem a posse de bola próximo à cesta, em uma das suas habilidades mais difíceis de marcar.