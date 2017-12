Casa de LeBron James em Los Angeles é alvo de pichação racista

Uma residência de propriedade de LeBron James foi alvo de uma pichação com insulto racista nesta quarta-feira, 31, em Los Angeles. Segundo o portal TMZ Sports, a palavra "nigger", usada como depreciativa aos negros na língua inglesa, foi escrita com spray no portão principal da casa.

Diversas viaturas da polícia local e uma da segurança do bairro foram acionadas nesta manhã. Os detetives estão buscando imagens de câmeras de vigilância das residências da região para tentar identificar os possíveis autores do vandalismo.

#LAPD is investigating a vandalism at the residence of NBA player LeBron James in which a racial slur was spray painted on a private fence — LAPD HQ (@LAPDHQ) 31 de maio de 2017

Michael McCann, especialista em legislação da revista norte-americana Sports Illustrated, publicou em sua conta no Twitter que, "caso os suspeitos sejam encontrados e o prejuízo na residência seja maior que U$ 400 (R$ 1,297), eles podem ser processados (e pegar até três anos de prisão)".

If suspects who vandalized LeBron's home are caught & damage is at least $400, they can be prosecuted for felonies (up to 3 yrs in prison). https://t.co/0UgLhoQ9Nc — Michael McCann (@McCannSportsLaw) 31 de maio de 2017

A casa de 877 m² localizada em Brentwood, na região oeste de Los Angeles, foi adquirida por LeBron em 2015 por cerca de US$ 21 milhões (R$ 68,09 milhões), de acordo com o jornal Los Angeles Times.

Apesar de LeBron James se encontrar na Califórnia para o Jogo 1 da final da NBA, contra o Golden State Warriors, em Oakland, nesta quinta-feira, 1, é pouco provável que ele estava dentro da casa no momento do ato, uma vez que nunca morou nela, nem a frenquenta de maneira regular.

