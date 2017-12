Casal dá 'match' em jogo e Atlanta Hawks, da NBA, vai pagar o casamento

Dois torcedores do Atlanta Hawks, da NBA, vão se casar com as despesas pagas pela equipe. Ben McCleskey e Avery Armstrong se conheceram em 2015, no "Swipe Right Night", uma noite em que o aplicativo de paquer Tinder patrocinou um jogo da equipe e promoveu um encontro entre os casais formados no app (swipe right, 'deslize para a direita', é uma referência ao gesto de 'dar o match').

Após se conhecer pessoalmente, o casal acabou engatando um namoro e o CEO do Hawks, Steve Koonin, declarou a sites locais que, por causa do sucesso da iniciativa - e da alta no comparecimento do público - iria pagar pela união dos casais que ficassem juntos. "Se eles se casarem, os Hawks ficariam felizes em financiar o casamento", disse.

Desde então, os dois viraram figuras carimbadas em partidas do Hawks. E, neste ano, a união virou mesmo um projeto de casamento - após eles terem uma filha.Ben, então tuitou, perguntando se a oferta estava em pé.

A resposta foi: "Avery and Ben: Estamos super entusiasmados com a forma como seu relacionamento cresceu desde que vocês se conheceram no nosso primeiro Swipe Right Night, e eu absolutamente cumprirei a minha promessa de que os Hawks financiarão seu casamento", respondeu Koonin.