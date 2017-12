Cavaliers gravam mannequin challenge com Michelle Obama

Campeão da NBA em 2016, o elenco do Cleveland Cavaliers cumpriu a tradição nesta quinta-feira, ao visitar o presidente em exercício dos Estados Unidos, no caso Barack Obama, na Casa Branca. Além de gravar um curto vídeo com o líder, os jogadores dos Cavs também aproveitaram a visita para participarem do mannequin challenge com a primeira-dama, Michelle Obama.

No vídeo é possível ver os principais jogadores dos Cavs em um salão da residência oficial, como Iman Shumpert, Kyrie Irving, J.R. Smith. Já LeBron James aparece tirando uma selfie com Michelle, assim como Tristan Thompson e Kevin Love, ao fundo.