Cesta no último segundo de jogo da NBA faz mulher entrar em trabalho de parto

Os playoffs da NBA estão pegando fogo. A maioria dos jogos, bastante equilibrados, estão sendo decididos apenas nos últimos minutos, provocando fortes emoções nos torcedores. Porém, a partida entre Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, no último sábado, superou todos os limites, sendo decidida na última bola da prorrogação. Por causa de toda essa emoção, Lindsey White, torcedora do Memphis que estava no FedEx Forum, até mesmo entrou em trabalho de parto.

O curioso fato foi registrado por Brandon White, pai da criança, em seu Twitter: "Marc Gasol legitimamente colocou minha esposa em trabalho de parto... Que noite", postou, fazendo alusão à cesta marcada pelo pivô espanhol faltando menos de um segundo para o estouro do cronômetro, sacramentando a vitória dos Grizzlies sobre os Spurs por 110 a 108.

Marc Gasol legit put my wife into labor... What a night — Brandon White (@brandonkwhite32) 23 de abril de 2017

Lindsey went into labor as Marc hit the game winner inside FedEx Forum. Just under 12 hours later, Archer Ellis entered the world #blessed — Brandon White (@brandonkwhite32) 23 de abril de 2017

No domingo, dia seguinte ao jogo, Brandon voltou às redes sociais para comemorar o nascimento de seu filho: "Lindsey entrou em trabalho de parto quando Marc fez a cesta da vitória dentro FedEx Forum. Pouco menos de 12 horas depois, Archer Ellis entrou no mundo".

E ainda há quem diga que esporte não é emocionante...