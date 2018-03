Chamada de 'mulher de Dwyane Wade' atriz de Hollywood faz reclamações

Gabrielle Union, atriz e ex-modelo americana, usou o seu perfil oficial nas redes sociais para reclamar após ser chamada de "mulher de Dwyane Wade".

Tudo começou depois de Dwyane Wade se uniu ao marido Dwayne Wade, ala-armador do Miami Heat, para uma doação de R$ 649,7 mil para a passeata de estudantes que são a favor do controle de armas nos Estados Unidos.

A atitude do casal rendeu repercussão na mídia local, que citou a atriz apenas pelo nome do jogador. Irritada, Gabrielle escreveu em seu Twitter: "Quando eles permitem que você saiba o que eles pensam sobre você. Eu tenho nome."

A reclamação rendeu tanta repercussão que gerou mais de 200 mil reações, pedido de desculpas e um agradecimento de Dwayne Wade.

Vale lembrar que a próxima partida do Miami Heat será nesta quarta-feira contra o Sacramento Kings, pela NBA.

Veja as publicações:

When they let you know what they think of you. I have a name. https://t.co/EONnNVxCNV — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 12 de março de 2018