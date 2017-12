Chef japonês usa sushi para criar miniaturas de jogadores da NBA

O chef japonês Yujia Hu, radicado na Itália, resolveu unir suas duas paixões - a culinária japonesa e o basquete - para inventar miniaturas de jogadores e outros artigos associados à principal liga de basquete do mundo, a norte-americana NBA, no formato de sushi.

Em sua página oficial, a NBA mostrou algumas das criações que Hu costuma postar em seu Instagram.

Usando o tradicional arroz japonês (gohan) e outros ingredientes comuns, como alga, peixes crus, cebolinha, etc, o chef faz os atletas, tênis usados pelos jogadores e até de bolas de basquete - esta feita de salmão cru, pela semelhança de cor.

Já foram homenageados Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, Paul Pierce, do Los Angeles Clippers e James Harden, do Houston Rockets, entre outros jogadores.

Confira abaixo algumas das invenções de Hu, que ele vende em seu restaurante, que fica em Milão: