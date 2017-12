Com 'arremesso de vovozinha', jovem acerta 39 lances livres e bate recorde

Seguindo os passos do pai, Canyon Barry acertou 39 lances livres em sequência e estabeleceu novo recorde para o basquete universitário, em partida realizada no último domingo. A última vez que o garoto de 23 anos errou um lance livre foi no dia 7 de janeiro, contra o Tennessee. Na temporada, ele possui uma média de 89,7% de acerto, número quase idêntico ao de seu pai.

Rick Barry ganhou fama com seu jeito inusitado, mas eficiente de cobrar lances livres. Arremessando a bola de baixo para cima, em um movimento conhecido jocosamente como "granny shot" (arremesso de vovozinha), Barry alcançou uma média de 89,3% de êxito, ficando em terceiro lugar no ranking histórico da NBA.

Quatro filhos de Rick jogaram basquete profissionalmente: Brent, Jon, Drew e Scotter. As únicas exceções são o próprio Canyon que ainda joga pela liga universitária e Shannon Barry, que é atriz.