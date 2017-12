Com decisão parecida em 2016, Durant elogia Neymar: 'Ótima mudança para ele'

Em 2016, a negociação que mandou Kevin Durant do Oklahoma City Thunder para o Golden State Warriors chamou atenção e ganhou repercussão mundial, com muita gente apoiando o astro do basquete e, também, com muita gente elogiando sua coragem de mudar. Nesse ano, Neymar viveu situação bastante semelhante ao trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Questionado sobre a atitude do amigo, o craque da NBA não pensou duas vezes: "Foi ótimo para a carreira dele".

"Só ele saberia quando é o momento de dar um próximo passo. Ele deu o passo seguinte e tenho certeza que vai ter uma grande carreira depois disso. Ele fez o que tinha de fazer e agora que venha o próximo capítulo da vida dele. Tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Ele veio para as Finais da NBA e eu tive a chance de encontrá-lo, o que foi muito legal. Desejo boa sorte pra ele", disse o camisa 35 dos Warriors, que venceu seu primeiro título na carreira logo no primeiro ano em seu novo time.

Durant foi uma das grandes estrelas presentes no lançamento dos novos uniformes da NBA, que agora é patrocinada pela Nike e fez uma grande festa com craques de todas as equipes para apresentar as novas peças.