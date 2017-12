Com jogadoras de vôlei, seleção de basquete das Ilhas Virgens bate o Brasil

A seleção brasileira de basquete feminino perdeu sua partida nesta quarta-feira, na Copa América, contra a equipe das Ilhas Virgens, por 67 a 60. Ao mesmo tempo em que chamou a atenção a falta de tradição da equipe que derrotou as brasileiras, outro fato curioso também marca o time do arquipélago: quatro das atletas da seleção das Ilhas também jogam vôlei.

De acordo com o relato do portal Globoesporte, as quatro jogadoras agora na seleção de basquete disputaram entre 26 e 31 de julho uma etapa das eliminatórias do mundial de vôlei.

Uma delas, I'tiana Taylor, uma delas, inclusive, jogou nos Emirados Árabes partidas do campeonato nacional pelo Sharjah Ladies Club, de Dubai. Elas não conseguiram a classificação no vôlei, mas jogam basquete em times de universidades norte-americanas.

O resultado complicou o time brasileiro na Copa América, que agora depende de uma vitória sobre a Argentina para avançar às semifinais. As brasileiras, comandadas por Carlos Lima, chegaram a ficar quatro minutos sem marcar nenhum ponto, no segundo tempo da prorrogação do jogo, disputado em Buenos Aires.

Caso não vença o próximo compromisso, o Brasil pode empatar em sua chave com as equipes da Venezuela e o próprio time das Ilhas Virgens.