Com roupas coloridas, NBA lamenta morte do repórter Craig Sager

Após lutar por cerca de dois anos contra leucemia, o "colorido" repórter Craig Sager faleceu nesta quinta-feira, aos 65 anos. O jornalista da TNT ficou famoso por usar ternos, gravatas e tênis coloridos durante suas aparições públicas, seja durante as partidas que cobria como premiações que comparecia. Sager trabalhava principalmente na NBA, mas também chegou a cobrir outros esportes.

Na noite desta quinta, foi respeitado um minuto de silêncio em todas as partidas da liga e, durante os trabalhos de aquecimento, algumas franquias e técnicos usaram peças de roupas em homenagem a Sager. Confira a seguir as mensagens deixadas pelas estrelas da NBA após a morte de o repórter.

RIP friend!!! Great to have work with you, known you and watch you for all these years. My blessing to your family and many prayers sent to the heavens above! #SagerStrong Uma foto publicada por LeBron James (@kingjames) em Dez 15, 2016 às 1:16 PST

Long Live Craig. We love you! Rest in Paradise — Kevin Durant (@KDTrey5) 15 de dezembro de 2016

#RIP Craig Sager. You lived your life full of love and full of fun. That's how you live your life. Um vídeo publicado por dwyanewade (@dwyanewade) em Dez 15, 2016 às 1:50 PST

The sports community lost a great one today. Rest In Peace Craig Sager. #RIPSager — Kevin Love (@kevinlove) 15 de dezembro de 2016

Thank you for being you! Brought the best out of everyone you met. #sagerstrong pic.twitter.com/ixPco9SVr2 — Stephen Curry (@StephenCurry30) 15 de dezembro de 2016

"Rest In Peace" One of The Greatest Fighters Ever. A True Inspiration #TheSagerLegendContinues #StayMe7o Uma foto publicada por @carmeloanthony em Dez 15, 2016 às 1:50 PST

RIP Craig! — Dirk Nowitzki (@swish41) 15 de dezembro de 2016

the sports world lost a legend today. rest in peace Mr. Craig Sager — Blake Griffin (@blakegriffin32) 15 de dezembro de 2016

Craig Sager brought so much enthusiasm to the NBA game. But his fight to the end is what really impressed me. RIP to an inspiring man. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) 15 de dezembro de 2016

Much love and respect to Craig Sager a true fighter and original...... SwaggChamp. RIP, WE LOVE YOU. — James Harden (@JHarden13) 15 de dezembro de 2016

R.I.P to Craig Sager. A true definition of a brave, charismatic, stylish, strong man. A true legend to the game of basketball. — Chris Bosh (@chrisbosh) 15 de dezembro de 2016

Rest in peace Craig Sager! :( — Kristaps Porzingis (@kporzee) 15 de dezembro de 2016