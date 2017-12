Comentarista de basquete do SporTV será ator em próxima novela da Globo

O comentarista do canal por assinatura SporTV Jorge de Sá, especializado em jogos da NBA, vai fazer parte da próxima novela da Rede Globo como ator. Ele é filho da cantora Sandra de Sá e já em experiência no assunto - em 2003, fez parte do elenco da novela Malhação.

O anúncio foi feito pelo próprio Sá em seu perfil no Instagram, e a novela em que o comentarista-ator vai atuar chama-se Tempo de Amar, com direção de Jaime Monjardim. Ele dará vida a um personagem chamado Justino.

Segundo Jorge, será uma trama de época, ambientada em 1927, que ocupará seu tempo enquanto o campeonato de basquete norte-americano entra em férias nos próximos meses – após a série final de sete jogos entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, a competição só voltará em outubro.

Com 3 a 0 na série melhor de sete da final, o Golden State Warriors pode confirmar o título da NBA hoje, às 22h, na Quicken Loans Arena, em Ohio. Leia mais aqui.