Companheiro de Jordan nos Bulls arma confusão e é expulso de jogo da NBA

Um incidente bastante constrangedor marcou a derrota do New York Knicks para o Los Angeles Clippers no Madison Square Garden. O ex-jogador Charles Oakley, que defendeu o time de Nova York por dez temporadas na NBA, arrumou uma grande confusão durante o jogo, se desentendendo com os seguranças e teve que ser retirado do ginásio. O tumulto tomou tanta dimensão que fez com que a partida fosse interrompida por alguns minutos, antes que contivessem a ira do ex-jogador.

"Charles Oakley veio para o jogo hoje e seu comportamento foi altamente inapropriado e completamente abusivo. Ele foi expulso e detido pelo Departamento de Polícia de Nova York. Ele foi um grande 'Knick' e esperamos que ele receba ajuda o quanto antes", afirmou comuninado emitido pela direção dos Knicks, exaltando a preocupação com a saúde do antigo ala-pivô de 2,03 m, que, além da equipe nova iorquina, teve passagens de destaques por outros times, como o Chicago Bulls, onde jogou ao lado de Michael Jordan.

Mais tarde, quando liberado pela polícia, Oakley deu a sua versão dos fatos ao jornal "New York Daily News'. Segundo ele, não houve discussão com o dono dos Knicks, James Dolan, e os seguranças é que foram os responsáveis pelo início da confusão. "Eu fiquei lá durante quatro minutos. Eu não disse nada a ele. Juro pela minha mãe. Eles vieram e queriam saber por que eu estava sentado lá. Eu comprei o bilhete. Eu perguntei por que eles continuavam olhando para mim. Então eles me pediram para sair. E eu disse que não iria sair", revelou.

Atualmente com 53 anos, Charles Oakley foi um dos melhores jogadores de garrafão de sua geração, anotando 12.417 pontos na carreira e pegando 12.205 rebotes, liderando a NBA em rebotes por duas temporadas consecutivas (1987-88 e 1988-89).