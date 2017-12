Empresa aérea se retrata com jogadores de basquete após acusá-los de roubo

A companhia aérea American Airlines pediu desculpas a dois jogadores profissionais de basquete que foram expulsos de um avião em Dallas depois de uma atendente os acusar de roubar cobertores.

O porta-voz da empresa Joshua Freed afirmou nesta terça-feira, 26, que Marquis Teague e Trahson Burrell, jogadores do Memphis Hustle, time da liga de desenvolvimento da NBA afiliado ao Memphis Grizzlies, entraram no voo com destino a Sioux Falls, na Dakota do Sul, no último domingo, 24, no Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth. O trajeto era operado pela Envoy Air, empresa regional controlada pela American Airlines.

Os dois passageiros da primeira classe deram seus cobertores aos jogadores, que ficaram na classe econômica. No entanto, uma comissária de bordo os acusou de roubo e obrigou que saíssem da aeronave.

Freed disse que um gerente da companhia pediu desculpas aos jogadores, que depois viajaram de primeira classe para Sioux Falls.

O diretor executivo da American Airlines, Doug Parker, comunicou aos funcionários da empresa que eles passariam por um treinamento para evitar acusações de racismo. A medida foi adotada depois que uma organização de direitos civis ameaçou promover um boicote à empresa por seguidos casos de discriminação.