Confederação Brasileira de Basquete recebe ônibus personalizado    

A Confederação Brasileira de Basquete recebeu nesta quarta-feira (25), um novo ônibus oficial para uso dos atletas e comissões técnicas das diversas categorias da modalidade.

O novo modelo, foi fabricado pela Mercedes-Benz, com uma customização especial. Nas laterais, aparecem as cores verde e amarelo, com destaque para o escudo da CBB.

O conforto para os atletas também está presente dentro do carro, com equipamentos que incluem-se ar condicionado, janelas com vidros colados, monitores LCD de TV com DVD, Wi-Fi, rádio, toalete e geladeira.