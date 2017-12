Conheça o time de basquete onde só jogam mulheres com mais de 80 anos

Na equipe do San Diego Splash, só entram mulheres, e com mais de 80 anos de idade. Fora esses dois requisitos, apenas mais um é necessário: gostar de jogar basquete. Nove jogadoras vestem a camisa da equipe, cujo perfil foi destaque no portal norte-americano GH.

Uma das "caçulas" da equipe é Marge Carl, que tem 87 anos. As duas jogadoras com mais idade - Meg Skinner e Grace Larson - têm, ambas, 91 anos. “Se você consegue se levantar e mover suas pernas, você é bem-vinda”, diz Marge.

"Eu tinha 78 quando eu consegui meus primeiros sapatos de basquete, então isso foi uma emoção", disse Larson. "Crescendo, não tínhamos esportes como as meninas fazem hoje. Não tivemos a oportunidade de jogar". O espírito da equipe, claro, é utilizar o esporte para melhorar a qualidade de vida.

As competições são divididas em quatro temporadas, que duram entre oito a dez semanas cada. As partidas são jogadas em meia quadra, em três tempos de dez minutos.

As meninas já conquistaram dois títulos no National Senior Games, competições para idosos nos Estados Unidos, e viraram sucesso em todo o país. Ganharam também um perfil na ESPN norte-americana, que você confere abaixo: