Conheça o único uniforme 'diferente' entre os 30 times da NBA

Na próxima temporada da NBA - 2017/2018 - 29 das 30 equipes que entrarão em quadra para disputar o título terão o logotipo da fornecedora de material esportivo Nike estampado na parte frontal dos uniforme. E a única equipe que fugirá à regra vai usar uma marca derivada em sua camisa.

Trata-se do Charlotte Hornets, que vai usar o logo da marca Air Jordan, em referência ao ícone da NBA, Michael Jordan, que é dono da equipe desde 2010. A linha de produtos do astro foi criado pela própria Nike em homenagem ao ex-jogador, batizado com o mesmo apelido que ele tinha nas quadras, em alusão à capacidade de "voar".

O time da Carolina do Norte apresentou modelos de uniformes em suas duas cores tradicionais, branco e azul.