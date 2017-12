Contratações furadas abrem crise familiar e briga de irmãos no Lakers

Depois de investir milhões em dois jogadores que só esquentam o banco - o britânico Luol Deng, com salário de US$ 18 milhões na temporada, e o russo Timofey Mozgov, 30 anos, que ganha anualmente US$ 16 milhões, e ficou de fora de nove dos últimos 11 compromissos - a equipe do Los Angeles Lakers vive uma enorme crise familiar.

Por causa do investimento furado de milhões de dólares em dois jogadores, o vice-presidente da franquia-sucesso da NBA, Jim Buss, foi demitido. E a responsável pela dispensa foi Jeanie Buss, a irmã mais velha, que em seu lugar colocou o ex-ídolo da equipe Magic Johnson.

Os dois são filhos de Jerry Buss, e juntamente com outro irmão, Jonny, ficaram com 66% das ações dos Lakers, depois da morte do patriarca. Jonny acabou tomando o partido de Jim e, agora, os dois entraram na Justiça para tentar destituir Jeanie do comando, relata o portal ESPN.

Sem grandes pretensões nesta temporada, agora resta ao Lakers apostar nos jovens para não fazer feio na temporada.