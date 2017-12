Corintianos 'abandonam' time no Brasileirão por finais da NBA

A quarta-feira foi de rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians podia assumir a liderança isolada da tabela. Só isso já é motivo para o torcedor ficar em casa de frente para a televisão, não é mesmo? Nem para todos. Muitos corintianos decidiram trocar o jogo do time do coração para ir ao NBA Finals, na Avenida Paulista, para acompanhar o terceiro jogo decisivo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors.

"Dificilmente eu perco um jogo do Corinthians, mas hoje é um dia especial. Quando mais eu vou ter a oportunidade de estar em um evento como esse?", questionou Guilherme, que, apesar de priorizar o jogo de basquete, ficou acompanhando o jogo entre Corinthians e Vasco pelo celular.

Entre os muitos corintianos no evento, destaque para Japinha, baterista do CPM 22, fanático por futebol, mas que também mostrou ser fã do esporte da bola laranja. Teve até quem comparasse os craques em quadra no jogo nos Estados Unidos com os jogadores do Corinthians: "O Curry é o Jadson, que organiza o jogo e o Kevin Durant é igual o Jô. Ninguém vê ele em quadra, mas quando você vai ver, tem 30 pontos. Assim como nosso camisa 7, que está fazendo a diferença todos os jogos", disse o animado William, feliz em saber que Jô foi importante para mais uma vitória do Corinthians.