DeMarcus Cousins não é dos jogadores mais calmos da NBA. E neste domingo, o pivô do Sacramento Kings demonstrou toda sua frustração em um ataque de fúria a uma cadeira do banco de reservas.

O ataque aconteceu depois dos árbitros marcarem sua terceira falta técnica na partida diante do Golden State Warriors. Após o pontapé e os socos no objeto, os juízes creditaram ao jogador mais uma falta, agora técnica.

Kings' DeMarcus Cousins gets technical foul for kicking and punching a chair in frustration (w/ replay) pic.twitter.com/X9Wq7pqygy — Ben Golliver (@BenGolliver) 9 de janeiro de 2017

Com 3,8, Cousins é o jogador com a maior média de faltas pessoais por jogo na temporada 2016/17 da NBA. Ao todo, ele possui 135 infrações, ficando atrás somente de JaMychal Green, do Memphis Grizzlies.