Cravada de jogador do Lakers leva até mesmo os adversários à loucura

Enterradas são comuns na NBA e sempre provocam festa na torcida, que vai à loucura com esse tipo de jogada. Em algumas delas, a reação das arquibancadas é tanta que chega até a tremer o ginásio. Porém, uma jogada ser tão impactante que faz até mesmo os jogadores do time adversário vibrarem, é algo praticamente inédito. Mas foi o que aconteceu nesta quarta-feira, quando o ala-pivô Larry Nance Jr., do Los Angeles Lakers, conseguiu uma cravada humilhante para cima de Brook Lopez, do Brooklyn Nets. Apesar do jogo ter sido disputado em Nova York, todos no ginásio se animaram com a jogada, até mesmo os reservas dos Nets, que assistiram "de camarote" a jogada ao final do terceiro quarto e não conseguiram se conter.

Larry Nance Jr. rises up for the POSTER! ✈️ pic.twitter.com/gQyh7y8fSr — NBA TV (@NBATV) 15 de dezembro de 2016

Apesar de todo o impacto da jogada, quem riu por último na noite foi Lopez, que anotou 20 pontos e ajudou sua equipe a vencer o jogo por 107 a 97. Apesar do bom resultado, o Brooklyn Nets continua mal na maior liga de basquete do planeta, com 6 vitórias e 17 derrotas. Os Lakers não estão muito melhores, também com 17 derrotas, mas com 10 vitórias até aqui. Se a temporada terminasse agora, as duas equipes estariam de fora dos playoffs.