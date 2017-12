Curry chama Trump de 'idiota' e se desentende com CEO de patrocinadora

Stephen Curry, astro do Golden State Warriors e MVP das duas últimas temporadas da NBA, entrou para a lista de atletas que declararam publicamente não estar do lado do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a semana, Kevin Plank, principal executivo da Under Armour, empresa que patrocinado o jogador, declarou que Trump é valor importante para o país e Curry rebateu o comentário.

O diretor descreveu o novo presidente dos EUA como um "real asset" (expressão que em inglês significa algo como um "verdadeiro valor") para o país. No dia seguinte, em entrevista aos jornal "The San Jose Mercury News", Curry respondeu: "Eu concordo com essa descrição, se você tirar o "et". Neste caso, a expressão ficaria "real ass", que pode ser traduzido como um "verdadeiro idiota".

Curry é uma das maiores figuras da Under Armour. Ele recebe cerca de US$ 4 milhões anuais e possui contrato com a empresa até 2024. Os comentários de Curry e de Plank se tornaram assunto em redes socias, com várias pessoas afirmando que iriam "boicotar" a Under Armour pelos elogios feitos pelo diretor da companhia.