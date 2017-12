Curry faz assistência a Durant enquanto evita queda de protetor bucal

O Golden State Warriors bateu o Brooklyn Nets, nesta quinta-feira, 117 a 101, em Nova York. E, como de costume, Stephen Curry foi protagonista de uma jogada incrível na partida. No entanto, o lance não se trata de uma cesta da porta do vestiário ou uma assistência mágica.

Enquanto carregava a bola, o armador deixou seu protetor bucal escorregar da boca. Antes que o acessório caísse no chão, Curry o segurou com a mão esquerda, enquanto dava uma assistência para Kevin Durant com a direita. Steph terminou a partida com 15 pontos e sete assistências.

Durante os aquecimentos da partida, Curry já havia conseguido uma enterrada após um giro de 360º.

Durant, por sua vez, também brilhou na noite. Minutos antes, Em outro passe de Curry, agora no terceiro quarto, o ala-pivô não tomou conhecimento de Brook Lopez, e atropelou o adversário para fazer a enterrada. O camisa 35 deixou o Barclays Center com 26 pontos, nove rebotes e sete assistências.