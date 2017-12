Curry usa tênis em homenagem às vítimas de incêndio de Oakland

Antes da partida do Golden State Warriors contra o New York Knicks na noite desta quinta-feira, a estrela da equipe, Stephen Curry, anunciou que seu guarda-roupa ficaria um pouco diferente. O atleta criou um tênis personalizado em homenagem às vítimas do incêndio em armazém que deixou 30 mortos na cidade de Oakland, na Califórnia (EUA). O tênis utilizado por Curry, inclui as iniciais de todas as vítimas inscritas.

Curry anunciou nas redes sociais que os sapatos, juntamente com um segundo par personalizado, serão leiloados para beneficiar um fundo criado para as vítimas. O dinheiro arrecadado será adicionado à doação da equipe de US$ 75 mil, que foi anunciado na semana passada.