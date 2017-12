De olho no NBB, Unifacisa é campeã dos Jogos Universitários Brasileiros

Depois de vencer a atual campeã Unip, a Unifacisa/PB chegou à final como favorita ao título do basquete masculino nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizada neste sábado, 28, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. Em uma jogo disputado, o time da Paraíba venceu a Uninassau/PE por 68 a 62 e levou a medalha de ouro, depois de ganhar a segunda divisão, logo em sua primeira participação na edição passada.

“Nosso time é experiente e sabíamos que seria difícil. Queríamos sempre estar perto do placar para no final a experiência decidir. Foi isso que aconteceu, abrimos em alguns momentos e eles encostaram no placar, mas no fim saímos campeões”, conta Rodrigo Reis, capitão da equipe vencedora.

"Histórico", resumiu em uma única palavra o camisa 10, que já disputou quatro edições da Liga Nacional de Basquete (NBB) e foi convocado pela Seleção Brasileira sub-23 para os Jogos Mundiais da Rússia, em 2010.

De olho no NBB

Antes de vencer os Jogos Universitários Brasileiros, a Unifacisa foi campeã da Supercopa Brasil de Basquete (terceira divisão da modalidade no país), o que lhe deu vaga na Liga Ouro do próximo ano. O objetivo agora é chegar ao NBB em 2019. Para isso, o diretor da faculdade Diego Gadelha já investiu pouco mais de R$ 13 milhões, inspirado no Boston Celtics, um dos times mais tradicionais de basquete da NBA, do qual ele é fã. Além da estrutura, Gadelha deu bolsa a atletas como Rodrigo Reis e escolheu Eduardo Schafer, que já integrou a comissão técnica da seleção brasileira de basquete masculino, para comandar o time.

"A cada ano estamos dando um passo à frente. Ganhamos a Super Copa e a Copa do Nordeste. Chegamos ao jogos com os dois principais atletas machucados, mas conseguimos essa vitória histórica para o Estado da Paraíba. Queremos vencer a Liga Ouro, para alcançar o principal objetivo da Unifacisa que é representar o Nordeste no NBB"