Derrick Rose não avisa diretoria e some antes de partida dos Knicks

Sem avisar a diretoria do New York Knicks, o armador Derrick Rose não apareceu no Madison Square Garden, nesta segunda-feira, para disputar a partida diante do New Orleans Pelicans. A causa da ausência ainda não foi confirmada de forma oficial pela franquia.

Após o jogo, Joakim Noah, companheiro de Rose desde 2008, quando ambos jogavam no Chicago Bulls, revelou que entrou em contato com o jogador, mas que também não sabe o motivo da falta. "Na verdade, não quero falar muito sobre isso porque eu realmente não sei a situação. Obviamente, Derrick é um dos nossos melhores jogadores. E quando ele não está, é bem difícil para nós. Mas estou feliz que está tudo bem com ele", declarou o pivô.

Segundo a ESPN americana, Rose teria mais tarde falado com alguns dirigentes dos Knicks e explicado que teve que viajar à sua cidade natal, Chicago, para resolver problemas familiares. Um dos boatos que circularam pela imprensa era de que o jogador teria brigado com o técnico Jeff Hornacek, o que foi desmentido horas depois. O clube ainda não se manifestou de forma oficial.