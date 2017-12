Desafio de basquete de rua agita o Ginásio do Ibirapuera neste sábado

O basquete tomará conta do ginásio do Ibirapuera neste final de semana. Além do Jogo das Estrelas do NBB, outro evento promete atrair atenção dos apaixonados pelo esporte. Trata-se de um desafio 1x1 de streetball, onde os mais habilidosos e com mais capacidade de fazer cesta vencem, enquanto os perdedores voltam pra casa.

Ao todo, serão 128 atletas disputando 16 lugares na grande final e as regras são claras: 5 minutos de jogo, um contra um e 15 segundos de posse de bola – o jogo em situação reduzida exige uma estratégia mais ofensiva e dinâmica, com dribles, lances e enterradas que prometem agitar a arquibancada.

Bastante difundido nos Estados Unidos e com fãs no mundo inteiro, o streetball atrai jogadores profissionais e amadores. O Desafio de Basquete 1x1 é realizado pela Associação de Basquete de Rua de São Paulo, que busca amenizar o efeito da desigualdade social através do esporte.

Para se inscrever e conferir o regulamento, acesse o site www.desafio1x1.com. As inscrições são grátis e podem ser feitas até esta quinta-feira.

Desafio de Basquete 1x1

Data - 18 de março de 2017

Local - Ginásio Anexo do Ibirapuera - Rua Manoel da Nóbrega, 1361

1ª sessão: 10h00

2ª sessão: 13h00

Entrada gratuita