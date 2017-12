Dirk Nowitzki visita hospital infantil em Dallas como 'papai noel azul'

O ala-pivô Dirk Nowitzki não vive a melhor fase da carreira pelo Dallas Mavericks, mas teve pelo menos um motivo para sorrir. Nesta quinta-feira ele visitou um hospital infantil de Dallas e promoveu, por sua própria conta, uma entrega de presentes para as crianças internadas neste Natal.

Quando chegou à NBA, o camisa 41 dos Mavs acompanhava o elenco da sua equipe em ações de marketing nos hospitais locais. No entanto, a equipe parou de realizar esses eventos, e o jogador alemão questionou o motivo da pausa. Sem ter uma resposta, ele decidiu ir mesmo 'sem ser obrigado' e, desde então, em todos os anos ele visita uma entidade nas proximidades do Natal, no que define como "o melhor dia do ano".

Se a época é feliz para ele, que veste um chapéu de 'papai noel azul', imagina para as crianças do Centro Médico Infantil de Dallas e seus familiares, que até choram ao receber os presentes do atleta da NBA.