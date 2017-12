Documentário sobre homenagem a Oscar na NBA estreia na ESPN

A fera brasileira do basquete Oscar Schmidt, recordista mundial em pontos no esporte, vai ter uma história de sua vida contada em um documentário, A Estreia, que chega à TV nesta quarta-feira. O filme, produzido em parceria entre o canal ESPN, Gullane Entretenimento e Agência Africa, vai ser exibido às 20h na ESPN. Conta a história dos bastidores de um sonho que o "mão santa" realizou tardiamente: disputar uma partida pela NBA.

Oscar teve oportunidade para atuar na NBA em 1984, para o New Jersey Nets, mas na ocasião acabou não se transferindo para os Estados Unidos. Ele atuava na Seleção Brasileira, e por isso não pôde jogar na NBA.

Porém, em fevereiro deste ano, o maior cestinha da história foi convidado a participar do All Star Weekend, em Nova Orleans, onde recebeu uma justa homenagem. E aí, sim, disputou uma partida pela maior liga de basquete do mundo.

Segundo as informações do ESPN.com.br, o documentário já pode ser assistido a partir de hoje na internet. "Esta história tinha de ser contada e merece ser recontada a todo instante. Oscar foi grande e segue grande, um dos maiores que o mundo do basquete já viu. As novas gerações têm de saber disso e prestar a devida reverência ao maior cestinha da história”, diz o jornalista João Palomino, Vice-Presidente de Jornalismo e Produção da ESPN.

A estreia de Oscar na NBA contou com uma equipe que o acompanhou durante seus treinos no Brasil e nos Estados Unidos, revelando sua preparação na quadra de basquete em casa e a emoção ao entrar pela primeira vez para atuar pela liga norte-americana, com direito a depoimentos de muito ex-jogadores e amigos, estão retratadas no documentário. Além, é claro, do resgate histórico dos fatos de 1984.