Dono de time da NBA é multado em R$ 300 mil por reclamar da arbitragem

Se você é torcedor de algum time de futebol, deve estar acostumado a ver inúmeras reclamações com a arbitragem, tanto dentro de campo quanto fora dele, por treinadores e dirigentes. Pois saiba que na NBA, a liga americana de basquete, isso rendeu uma multa pra lá de salgada para Leslie Alexander, proprietário do Houston Rockets.

Na noite desta terça-feira, contra o Oklahoma City Thunder, Alexander assistia ao jogo na beira da quadra. No fim do primeiro quarto, em uma jogada de ataque do time visitante, ele se levantou e fez inúmeros gestos em direção à arbitragem.

Por causa disso, nesta quarta-feira, já com seu time garantido na segunda fase de playoffs, após vencer o Thunder por 105 a 99, o dirigente teve uma surpresa um pouco desagradável, ao ser comunicado por Byron Spruell, presidente da NBA League Operations, que seria multado em US$ 100 mil, o equivalente a R$ 317 mil.

Já pensou se isso vira moda no futebol brasileiro? Tem time que iria à falência...