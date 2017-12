Na épica partida desta quinta-feira, na qual o Houston Rockets bateu o Golden State Warriors por 132 a 127 após duas prorrogações, o pé do ala-pivô Draymond Green roubou a cena por tentar mais um chute contra adversários.

A 2min10seg do fim do segundo tempo extra, o camisa 23 dos Warriors tentou recuperar um rebote ofensivo e acertou o rosto de James Harden. Pelo lance, os árbitros creditaram Green com uma falta flagrante 1.

This game is so good that Draymond thinks it's the playoffs... pic.twitter.com/yKAzbkhQXH — Bleacher Report (@BleacherReport) 2 de dezembro de 2016

Mas esta não foi a primeira vez que Draymond Green usou a perna para atingir outros rivais. Por pelo menos quatro vezes ele acertou jogadores do Oklahoma City Thunder durante as finais da Conferência Oeste da temporada 2015/16. Nos Jogos 2 e 3, a vítima foi Steven Adams, atingido em uma região sensível em ambas as partidas. Após a segunda agressão, Green foi multado em US$ 25 mil (R$ 86,7 mil) pela NBA.

E no Jogo 5 da mesma série, ele fez isso outras duas vezes, a primeira sendo em Kevin Durant, seu atual companheiro de equipe nos Warriors.

A dez segundos do fim do Jogo 7 das Finais da NBA da temporada passada, contra o Cleveland Cavaliers, o ala-pivô dos Warriors tentou atingir Kyrie Irving enquanto ainda estava no chão.

Anyone catch Draymond kicking Kyrie Irving? pic.twitter.com/H8nHnkUVna — Kenny Ducey (@KennyDucey) 20 de junho de 2016

No último confronto da pré-temporada deste ano, na vitória por 107 a 96 sobre o Portland Trailblazers, Green acertou o ala-armador Allen Crabbe.

Thought we talked about this, guys. pic.twitter.com/uN3fKqowW1 — Trail Blazers (@trailblazers) 22 de outubro de 2016

BÔNUS

Green chegou a ser multado e suspenso do Jogo 5 das Finais da NBA da última temporada após acertar LeBron James na virilha no Jogo 4.