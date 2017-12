Dwight Howard é multado em R$ 110 mil por gesto obsceno contra Cavaliers

O pivô Dwight Howard, do Charlotte Hornets, foi multado por fazer um gesto obsceno na partida contra o Cleveland Cavaliers, na noite de sexta-feira. De acordo com comunicado divulgado no sábado pela liga americana de basquete, o atleta terá que pagar o equivalente a 35 mil dóalres (cerca de R$ 110 mil).

+ Maradona pede prisão da própria filha, ex-esposa de Sérgio Aguero

+ América-MG provoca Internacional e Renata Fan após conquista da Série B

+ Siga o Fera no Twitter!

Howard teve uma ótima atuação e acabou virando alvo da torcida dos Cavaliers. Ainda durante o segundo quarto, o pivô revidou a uma provocação vinda das primeiras fileiras com gesto ofensivo. Ele foi o cestinha do Charlotte, com 20 pontos e 13 rebotes, mas acabou ofuscado pela atuação gigantesca de LeBron James, que anotou um triplo-duplo e garantiu a vitória apertada dos donos da casa, por 100 a 99.

De acordo com a NBA, o dinheiro recolhido com multas aplicadas aos jogadores por comportamento inadequado é aplicado em projetos sociais apoiados pela liga.