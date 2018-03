Eleito para Jogo das Estrelas, astro da NBA esnoba encontro com Rihanna

O mais carismático jogador da NBA, Joel Embiid foi confirmado, nesta quinta-feira, 18, como um dos jogadores titulares eleitos para o Jogo das Estrelas da liga. E agora o camaronês ficou com tanta moral, que até recusou um encontro com Rihanna.

"Bem, ela me negou tempos atrás, então por que ir atrás dela de novo? Acho que vou passar essa e ir para a próxima", disse Embiid, em entrevista à TNT, depois da vitória por 89 a 80 do Philadelphia 76ers sobre o Boston Celtics.

+ Jimmy Butler é o MVP dos nerds e das estatísticas avançadas

+ Curry e Lebron serão os capitães do All Star Game; entenda o novo formato

+ Siga o Fera no Twitter!

"She denied me back then, so why go with her again? I might have to pass that and move on to the next one... Trust the Process."@JoelEmbiid has a special message for @rihanna... : @KristenLedlow #TNT pic.twitter.com/QHICx5jCCF — NBA on TNT (@NBAonTNT) 19 de janeiro de 2018

A história de Embiid e Rihanna começou em 2014, quando o então rookie publicou alguns tweets chamando Rihanna para sair. Tempos depois, ele colocou: "Essa é a verdade. Eu estava tentando sair com uma mulher famosa e ela disse: 'volte quando você for um All-Star'".

Com a divulgação da história, os fãs de Embiid invadiram a conta de Rihanna no Instagram e publicaram uma enxurrada de comentários marcando o perfil do jogador na rede social.

Hey baby holla at me!! Dinner at giorgios at 930pm @rihanna???? — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 22 de julho de 2014

"Olá, baby! Jantar no Giorgios às 21h30?"

This is the truth... I was trying to get with this famous girl and she said " Come back when you're a All Star" bruhh pic.twitter.com/CFBnRqnKMA — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 17 de agosto de 2014

"Essa é a verdade. Eu estava tentando sair com uma mulher famosa e ela disse: 'volte quando você for um All-Star'."

There is my chance to finally be with my CRUSH so i need your help y'all ha..... Joel Embiid #NBAVote https://t.co/lzxoKq2n10 — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 29 de dezembro de 2016

"Essa é a minha chance de finalmente estar com meu CRUSH, então preciso de sua ajuda."

NÃO É RIHANNA?

Nesta sexta-feira, 19, Zack Rosenblatt publicou no portal NJ.com, de Nova Jérsei, que a famosa, na verdade, não é Rihanna. O jornalista recuperou uma entrevista dada por Embiid em janeiro de 2016 ao podcast "The Dan LeBatard Show", da ESPN. Na conversa, ele nega que seja a cantora a famosa que lhe prometeu um encontro quando fosse All-Star.

"É uma história. Não é quem todo mundo pensa que é. Mas a história é realmente verdade", disse à época o pivô dos 76ers. "Se eu for para o Jogo das Estrelas, todos saberão quem é a mulher. Mas eu acho que isso é divertido, então por isso estou usando isso para conseguir alguns votos", completou.

Outra teoria, levantada pelo blog "The 700 Level", da NBC Sports, é de que a tal mulher misteriosa seria a modelo canadense Danielle Knudson. Isso porque, no mesmo dia em que ela foi a uma partida dos 76ers, Embiid publicou no Twitter que "Danielle é a verdadeira MVP".