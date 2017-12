Em ato heroico, mascote dos Suns mergulha na quadra durante partida da NBA

"The Gorilla", mascote do Phoenix Suns, roubou a cena no último quarta da derrota da franquia para o Washington Wizards, por 131 a 127, nesta terça-feira. Logo no início do período, o personagem mergulhou das arquibancadas direto no garrafão da quadra e, tão rápido quanto apareceu, se levantou e voltou para onde tinha surgido.

No entanto, o que parecia ser um acidente atrapalhado do mascote, na verdade, foi um ato de heroísmo. Isto porque, em uma visão aproximada do incidente, é possível perceber que ele se jogou para recuperar uma baqueta que ele próprio acabou deixando cair na quadra.

Nesta semana, a torcida do Phoenix Suns já havia testemunhado outro lance cômico, quando o ala-armador brasileiro Leandrinho Barbosa comemorou uma cesta de três pontos que nunca caiu, lançada por Jared Dudley.