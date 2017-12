Enquanto Kyrie Irving dá risada, Curry faz imitação hilária de LeBron

De bem com a vida após conquistar seu segundo título da NBA nas últimas três temporadas, Stephen Curry está bem saidinho nas redes sociais nestas férias. E a última vez que ele apareceu, foi de uma maneira bem ousada, tirando sarro de ninguém menos que o "Rei" LeBron James.

Em um vídeo gravado no casamento de Harrison Barnes, Curry aparece imitando uma dancinha que LeBron fez e publicou em sua própria rede social. Assim como o camisa 23 dos Cavaliers, Steph faz caretas enquanto deixa um dos braços estendidos, como se estivesse gravando uma selfie.

Steph making fun of LeBron's workout video with Kyrie egging him on (via ryanonlyryan/IG) pic.twitter.com/fBj7idGzWA — Sports Illustrated (@SInow) 30 de julho de 2017