Em protesto a Trump, LeBron usa um tênis de cada cor e pede 'igualdade'

Em sua segunda visita a Washington na atual temporada da NBA, LeBron James se manifestou mais uma vez contra o presidente Donald Trump, durante a vitória por 106 a 99 do Cleveland Cavaliers sobre o Washington Wizards, na noite deste domingo, 17.

James foi para a quadra usando um tênis branco e outro preto, cada um com a palavra "equality" ("igualdade", em português). "Obviamente, nós sabemos onde estamos neste momento e quem está no comando aqui", afirmou. "Igualdade é entender nossos direitos, entender pelo que brigamos e quão poderosos somos como homens, mulheres, brancos, negros ou hispânicos".

"Não importa sua raça, este é um país bonito e nós não iremos deixar uma pessoa ditar o quão bonito ou poderoso você é", completou.

+ Ídolo do Chicago Bulls diz que LeBron James é melhor que Michael Jordan

+ 8 ou 24: qual dos números da camisa de Kobe Bryant é mais ‘pesado’?

+ Siga o Fera no Twitter!

Na primeira partida da temporada regular dos Cavs, LeBron já havia usado um par de tênis pretos com a mensagem sobre igualdade. Desta vez, no entanto, foi a primeira em que usou um calçado de cada cor, os quais usou somente na primeira metade da partida deste domingo.

Depois do jogo, brincou que havia trocado para ter mais sorte, já que não tinha jogado tão bem assim com eles no pé. "Não fui muito bem no primeiro tempo, e sou muito supersticioso, então troquei."

"Eu não joguei bem no segundo tempo também, então, se tivesse um terceiro tempo, eu mudaria de novo", brincou logo depois da partida em que anotou seu 60º triplo-duplo da carreira, com 20 pontos, 15 assistências e 12 rebotes. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS E AP