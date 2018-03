Antetokounmpo dá trote e recheia com pipoca carro de novato dos Bucks

Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, ser novato em um grupo significa uma coisa: trote. E foi exatamente isso que Sterling Brown, rookie do Milwaukee Bucks, da NBA, recebeu de Giannis Antetokounmpo, principal jogador da equipe.

Para tirar um sarro do colega, o grego lotou o carro de Brown com pipoca. Assim que Brown saiu do vestiário para o estacionamento e abriu a porta do jipe, uma enxurrada caiu de dentro do carro. Outros jogadores acompanharam a brincadeira. Jabbari Parker, por exemplo, comeu um pouco da pipoca pelo teto solar.

"É isso que acontece quando você não faz seus deveres de rookie", disse Antetokounmpo. "Eu quero toalhas na minha cadeira em todos os jogos."

O outro novato da franquia nesta temporada, D.J. Wilson, não quis correr qualquer risco e já avisou: "Meu carro está na concessionária. Eu não vou buscá-lo até o ano que vem".