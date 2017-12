Empresário de argentino da NBA posta foto e dedura nomes na mira do Magic

Feliz da vida pela assinatura do contrato entre seu agenciado, o argentino Patrício Garino, e o Orlando Magic, da NBA, o empresário do jogador, Carlos Prunes, fez questão de postar uma foto nas redes sociais - mas acabou protagonizando uma trapalhada.

Na foto, onde o jogador aparece assinando o contrato, há também um quadro branco dividido em colunas onde aparecem os nomes de diversos jogadores de várias outras equipes da principal liga de basquete dos EUA, possivelmente os que interessam ao clube para futuras contratações. O dado normalmente é tratado com sigilo dentro das equipes.

No quadro polêmico, de acordo com relato do portal ESPN.com.br, aparecem três colunas: Hybrid Trade (jogadores versáteis que podem ser adquiridos em uma troca), Hybrid Free Agency (jogadores versáteis que ficarão sem clube ao fim desta temporada) e Spread Bigs Trade (jogadores ‘grandes' com habilidade de chutar de longe que podem ser adquiridos em troca).

O general manager do Magic, Rob Henigan, disse que os nomes são "apenas uma listagem de opções, incluindo jogadores que outros times já ofereceram", e não seriam, portanto, planos oficiais do Orlando Magic.