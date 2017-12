Enterrada 'inútil' faz jogador dos Cavs ser multado em dois terços de seu salário

Pouca gente deve saber, mas Dahntay Jones é jogador da NBA e faz parte do elenco do Cleveland Cavaliers, atual campeão da liga. E ele, que atuou apenas três minutos na vitória sobre o Toronto Raptors, nesta segunda-feira, causou uma grande confusão.

Quando faltavam apenas 18 segundos apra o final e já com o jogo resolvido, Jones recebeu a bola no garrafão e não teve dúvidas: partiu para uma enterrada. Após fazer a cesta, provocou os jogadores dos Raptors e, em sequência, discutiu com alguns adversários. Por causa disso, tomou duas faltas técnicas. Como cada uma custa 3 mil dólares (cerca de R$ 9,5 mil) e ele assinou um contrato de 9,12 mil dólares, o atleta ficaria sem grande parte de seus vencimentos.

Ficaria, pois ele foi "salvo" por LeBron James, grande astro do time, que recebe quase R$ 100 milhões por temporada e concordou em pagar a multa. Apesar disso, o camisa 23 deu o recado: que seja a última: "Eu disse que pagaria a multa antes mesmo de saber o que era. Não importa. E disse para ele hoje: 'Ouça, Dahntay, agora chega. Pare de ser expulso contra Toronto toda hora. Vou parar de ficar pagando as drogas das suas multas'. Mas, sim, ele não tem que se preocupar com isso. Ele é bom".

Depois de toda a confusão, Jones explicou o que aconteceu e se defendeu das críticas: "Tudo que disse foi: 'É melhor não pular' e recebi a primeira técnica. Na segunda, Normal (Powell) veio até e mim e disse: 'Não faça essa m...!', e eu respondi: 'O que você vai fazer?' e foi a segunda (técnica). Foram exatamente essas palavras, nenhum palavrão", finalizou.