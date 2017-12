Equipe da NBA conquista promessa do draft 2017 com frango frito

Escolha número 1 do draft 2017 da NBA - o evento em que os times da principal liga de basquete dos Estados Unidos recrutam jogadores do meio universitário ou de outros países - o armador Markelle Fultz, de 19 anos, foi conquistada por sua nova equipe por conta de... frango frito.

Segundo o portal The Players Tribune, onde o jogador publicou um texto, ele revelou que optou por se integrar ao elenco do Philadelfia 76ers em vez de optar por ir a Boston, onde iria em definitivo para o Boston Celtics, equipe com a qual chegou a treinar.

“Acordei em uma sexta-feira pronto para outro treino com os Celtics. Então meu técnico me ligou e disse: ‘novo plano, Filadélfia’. Eu tinha acabado de acordar, então só perguntei: ‘Ok, beleza. Eles têm Chick-fil-A lá?’”.

Chick-fil-A é uma rede de fast food que serve frango frito, presente com seis unidades na Filadelfia - e nenhuma em Boston. "E vale a pena”, continuou Fultz, que revelou que os sanduíches da rede são seu "amuleto da sorte" em todos os cafés da manhã.

E o Philadelphia 76ers não deixou barato para conquistar o jogador. “Adivinhe o que aconteceu quando cheguei no Centro de Treinamento do Sixers? Eles fizeram um pedido no Chick-fil-A. Estava lá na mesa esperando por mim, um monte de sanduíches”, revelou Fultz.