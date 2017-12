Esporte olímpico, basquete 3x3 abre aos Jogos Universitários Brasileiros

O basquete 3x3 foi a modalidade que iniciou as disputas no primeiro dia de competições do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). O esporte foi anunciado como uma das novidades pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para a Olimpíada de Tóquio em 2020, mas no JUBs está presente desde o ano passado.

O torneio conta com disputas tanto no feminino quanto no masculino. E o destaque da primeira fase é a equipe da Unifae, de São João da Boa Vista, que estreou com uma vitória por 21 a 3, sobre a Ueap, de Macapá, faltando quase 2 minutos para o fim do tempo regulamentar de 10 minutos.

"Estou feliz e aliviado de conquistar a vitória na estreia no campeonato. O nosso objetivo agora é conquistar o JUBs", disse Evander Cesar Santos, pivô da Unifae.

Bicampeã brasileira universitária de basquete convencional, a Unifae decidiu montar uma equipe 3x3, foi campeã paulista e chegou ao JUBs como uma das favoritas ao título. Depois da primeira vitória, venceu outros dois jogos, por 13 a 7 e 21 a 7, conquistando a classificação para a próxima fase de forma invicta.

Evander Santos chegou a disputar três edições da Liga Nacional de Basquete (NBB), duas pelo time de São José dos Campos e uma pela equipe de Mogi das Cruzes. Mas a oportunidade de obter uma bolsa acabou atraindo ele para o esporte universitário. "A vida de atleta não está fácil hoje no Brasil. Vim para garantir meu futuro", diz Evander, que pretende seguir nos estudos para poder continuar disputando os jogos e ser professor. "Meu objetivo é dar aula em faculdade. Por isso, pretendo fazer mestrado, talvez doutorado", diz o atleta que participou da conquista do bicampeonato brasileiro de basquete universitário pela Unifae, em 2015 e agora integra o time de basquete 3x3.

